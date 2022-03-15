Под санкции ЕС попали «Согаз» и «Geополитика.ru»
Евросоюз расширил список санкций и включил в него страховую компанию АО «Согаз». Также под рестрикции попали «Агентство интернет-исследований» и интернет-портал «Geополитика.ru». Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, компания «Согаз» занималась страхованием железнодорожной инфраструктуры в Крыму и страховала строительство моста через Керченский пролив.
В заявлении ЕС отмечается, что у названных организаций будут заморожены все активы.
Также в санкционные списки попали российские журналисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.
Санкции вступили в действие с момента публикации документа.
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