Под санкции ЕС попали «Согаз» и «Geополитика.ru»

Евросоюз расширил список санкций и включил в него страховую компанию АО «Согаз». Также под рестрикции попали «Агентство интернет-исследований» и интернет-портал «Geополитика.ru». Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

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Согласно документу, компания «Согаз» занималась страхованием железнодорожной инфраструктуры в Крыму и страховала строительство моста через Керченский пролив.

В заявлении ЕС отмечается, что у названных организаций будут заморожены все активы.

Также в санкционные списки попали российские журналисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

Санкции вступили в действие с момента публикации документа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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