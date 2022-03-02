Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию
Европейский союз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Об этом сообщается на портале законодательства ЕС.
Так, валюту нельзя передать как юридическим, так и физическим лицам. Запрет распространяется на правительство РФ, Центробанк и другие государственные учреждения.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что на фоне ситуации на Украине и роста цен власти России могут объявить мобилизационную модель экономики, при которой граждане лишатся своих сбережений.
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