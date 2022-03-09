Под новые санкции ЕС попали 14 российских бизнесменов
Евросоюз заявил о введении четвертого пакета санкций против России. Новые рестрикции коснулись 14 российских бизнесменов и членов их семей, а также 146 сенаторов, сообщает ТАСС.
В список тех, кто попал под санкции ЕС, вошли председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и Президент Marathon group, крупнейший акционер «Магнита» Александр Винокуров.
Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель объяснил, что четвертый пакет «секторальных» санкций поможет закрыть «лазейки» в уже введенных ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Минобороны: заявление Киева об отсутствии желающих въехать в Россию — ложь
- Умерла звезда фильма «Хождение по мукам» Нина Веселовская
- Под новые санкции ЕС попали 14 российских бизнесменов
- Philip Morris сократит своё присутствие на российском рынке
- Киев попросил Шольца помочь организовать переговоры Зеленского и Путина
- Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
- СМИ: уход с рынка России обойдется McDonald's в $50 млн в месяц
- Кремль: С отправкой срочников на Украину разберется военная прокуратура
- В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
- Новостройки в Москве подорожали за февраль на 5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru