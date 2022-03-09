Под новые санкции ЕС попали 14 российских бизнесменов

Евросоюз заявил о введении четвертого пакета санкций против России. Новые рестрикции коснулись 14 российских бизнесменов и членов их семей, а также 146 сенаторов, сообщает ТАСС.

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В список тех, кто попал под санкции ЕС, вошли председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и члены его семьи, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и Президент Marathon group, крупнейший акционер «Магнита» Александр Винокуров.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель объяснил, что четвертый пакет «секторальных» санкций поможет закрыть «лазейки» в уже введенных ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесСанкции ЕС
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