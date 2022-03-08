Байден запретил импорт российских энергоносителей
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запрещает импорт энергоносителей из России. Об этом сообщает РИА Новости.
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Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден восьмого марта объявит о новых санкции против России. Выступление лидера Соединенных Штатов началось в 18:45 по московскому времени (10:45 по времени Вашингтона).
Также восьмого марта министр экономики ФРГ заявил, что США не будут просить Берлин вводить эмбарго на российскую нефть
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru