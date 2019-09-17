Под колпаком. Госдума поддержала единый ресурс данных о населении

Реестр создадут на основе данных министерств внутренних дел и обороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы.

Именно ФНС будет отвечать за обслуживание ресурса и обеспечение защиты данных.

Такая новелла, по задумке, даст возможность сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг. Новая база данных о населении может заработать уже с 2022 года.

Как отмечает АГН Москва, в Госдуму также внесён законопроект об отмене обязательного условия для повышения выплаты к страховой пенсии по старости для сельских пенсионеров. Предполагается, что новая норма позволит государству обеспечить взятые обязательства по оказанию поддержки пенсионерам, которые имеют стаж работы более 30 лет на селе.