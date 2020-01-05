Почему США не уйдут из Кении
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН пояснил, почему США не уйдут из Кении после атаки исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу.
Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой», запрещенной в России, напали на военно-морскую базу Соедиенных Штатов Америки в Кении. Об этом сообщает Nation Breaking News на своей странице в Twitter.
Уточняется, что aтaкa нa aмерикaнских военных произошлa в кенийском округе Лaму нa побережье Индийского океaнa. Комиссaр округa Ирунгу Мaчaрия сообщил, что вооруженные террористы нaпaли нa лaгерь рaно утром в воскресенье, пишет RT.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что нападение исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу США в Кении лишь отдаленно связано с растущей напряженностью в отношениях между США и Ираном из-за уничтожения американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани.
«В Африке своя специфика. Действительно, во многих странах там радикальные исламские группировки хорошо вооружены и очень активны. С ними в отдельных государствах идет ожесточенная борьба. Причем, в ней задействованы даже французские силы. Многие страны Африки у России просят помощи. Нападение на военную базу США в Кении можно расценивать и как случайное совпадение с иранскими событиями, и как самостоятельное целенаправленное действие исламистов», - считает эксперт.
Он убежден, что США не напугала атака на военную базу в Кении, и они сохранят в стране свое присутствие, как и на территории других государств, где находятся боевые соединения Соединенных Штатов.
«Пока что Соединенные Штаты ниоткуда уходить не собираются. У них огромное количество баз по всему миру. И пока никто из американских политических деятелей, включая президента страны Дональда Трампа, от мирового лидерства отказываться не собирается. Правда, Трамп единственный из американских президентов за последние 30 лет, кто не начал ни одной войны. Будем надеяться, и не начнет», - сказал Юрий Рогулев.
Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала в эфире НСН, чем чревато появление новых американских баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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