Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой», запрещенной в России, напали на военно-морскую базу Соедиенных Штатов Америки в Кении. Об этом сообщает Nation Breaking News на своей странице в Twitter.

Уточняется, что aтaкa нa aмерикaнских военных произошлa в кенийском округе Лaму нa побережье Индийского океaнa. Комиссaр округa Ирунгу Мaчaрия сообщил, что вооруженные террористы нaпaли нa лaгерь рaно утром в воскресенье, пишет RT.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что нападение исламистской группировки «Аш-Шабаб» на военную базу США в Кении лишь отдаленно связано с растущей напряженностью в отношениях между США и Ираном из-за уничтожения американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани.

«В Африке своя специфика. Действительно, во многих странах там радикальные исламские группировки хорошо вооружены и очень активны. С ними в отдельных государствах идет ожесточенная борьба. Причем, в ней задействованы даже французские силы. Многие страны Африки у России просят помощи. Нападение на военную базу США в Кении можно расценивать и как случайное совпадение с иранскими событиями, и как самостоятельное целенаправленное действие исламистов», - считает эксперт.