«Разговоры о третьей партии идут годами. В США есть другие партии, мало создать третью партию, она должна быть третьей по влиянию, по численности. А в реальности сейчас только две мощные партии. Поэтому эти разговоры шли и до Маска. Думаю, что это просто слова, просто громкие заявления. Это некое продолжение конфронтации с Трампом, которая началась почти два месяца назад. Отчасти этот конфликт даже выгоден Маску, на него обрушился неимоверный шквал критики из-за его работы в администрации Трампа. Маск нес многомиллиардный ущерб, а этот конфликт помог ему дистанцироваться от Трампа», - объяснил он.

По словам Блохина, Маск и Трамп прекрасно понимают, что им невыгодно ссориться друг с другом.

«Маск думал, что он основной донор республиканцев, что это позволит ему проталкивать любой своей проект. Но Трамп непростой человек, с ним трудно сработаться. В первый свой срок он разругался практически со всеми. В контексте этой ситуации конфликт будет прекращен, так как здравый смысл победит. Маск и Трамп понимают, что им невыгодно ссориться друг с другом. При этом мы не знаем, какие Маск просит себе привилегии за запуски ракет и спутников. Что касается бизнеса Маска, у него такая корпорация, для которой субсидии сыграли ключевую роль. Но если рухнут компании Маска, это отразится и на экономике США», - заключил собеседник НСН.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и налогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

