В России объяснили, почему Маск не рискнет создать третью партию в США
Политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что конфликт Трампа и Маска закончится перемирием ради сохранения обоюдных выгод.
Американский миллиардер Илон Маск не рискнет создать третью партию назло лидеру США Дональду Трампу, так как это навредит бизнесу Маска, рассказал политолог-американист Константин Блохин в беседе с НСН.
Ранее Илон Маск пригрозил создать свою Американскую партию, если будет принят «большой прекрасный закон» о расходах. Дональд Трамп в ответ заявил, что без государственных субсидий Маску бы пришлось «прикрыть лавочку» и вернуться в ЮАР. Блохин назвал эти высказывания очередными громкими заявлениями.
«Разговоры о третьей партии идут годами. В США есть другие партии, мало создать третью партию, она должна быть третьей по влиянию, по численности. А в реальности сейчас только две мощные партии. Поэтому эти разговоры шли и до Маска. Думаю, что это просто слова, просто громкие заявления. Это некое продолжение конфронтации с Трампом, которая началась почти два месяца назад. Отчасти этот конфликт даже выгоден Маску, на него обрушился неимоверный шквал критики из-за его работы в администрации Трампа. Маск нес многомиллиардный ущерб, а этот конфликт помог ему дистанцироваться от Трампа», - объяснил он.
По словам Блохина, Маск и Трамп прекрасно понимают, что им невыгодно ссориться друг с другом.
«Маск думал, что он основной донор республиканцев, что это позволит ему проталкивать любой своей проект. Но Трамп непростой человек, с ним трудно сработаться. В первый свой срок он разругался практически со всеми. В контексте этой ситуации конфликт будет прекращен, так как здравый смысл победит. Маск и Трамп понимают, что им невыгодно ссориться друг с другом. При этом мы не знаем, какие Маск просит себе привилегии за запуски ракет и спутников. Что касается бизнеса Маска, у него такая корпорация, для которой субсидии сыграли ключевую роль. Но если рухнут компании Маска, это отразится и на экономике США», - заключил собеседник НСН.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и налогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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