Даниил Медведев проиграл и вылетел с теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на проходящем в Дохе (Катар) турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе

Во втором круге соперником росиянина был грек Стефанос Циципас. Матч, который продлился час и 18 минут, завершился поражением Медведева со счётом 0:2 (3:6, 4:6).

В четвертьфинале против Циципаса будет играть победитель встречи между россиянином Андреем Рублёвым и венгром Фабианом Марожаном.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от бельгийки Элизе Мертенс в стартовом матче Qatar TotalEnergies Open 2026 в Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннисБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры