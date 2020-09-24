Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность 1 октября

Уборщица Марина Удгодская, которая одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, вступит в должность 1 октября. Об этом заявили в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района, пишет ТАСС.

Отмечается, что Удгодская, которая была выдвинутая областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набрала 61,7% голосов. Ее конкурент – действующий глава поселения Николай Локтев – заручился поддержкой 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская занимала должность уборщицы в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.