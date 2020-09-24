Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность 1 октября

Уборщица Марина Удгодская, которая одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, вступит в должность 1 октября. Об этом заявили в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района, пишет ТАСС.

Отмечается, что Удгодская, которая была выдвинутая областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набрала 61,7% голосов. Ее конкурент – действующий глава поселения Николай Локтев – заручился поддержкой 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская занимала должность уборщицы в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

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Между тем, глава Центризбиркома России Элла Памфилова ранее заявила, что уборщица Марина Удгорская победила на выборах в Костромской области без нарушения закона.

«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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А ранее Памфилова рассказала, что трехдневное голосование на будущих выборах будут применять в случае тяжелой эпидемиологической обстановки, пишет «Российская газета». Глава ЦИК подчеркнула, что голосование по оправкам к Конституции проходило в таком формате тоже из-за распространения коронавируса.

«Это не значит, что надо безусловно проводить голосование в три дня. Мы и сейчас говорили регионом - если нет необходимости, не надо этого делать, тратить деньги и силы», - отметила руководитель Центризбиркома.

По ее словам, комиссия не заинтересована в длительном голосовании, но в этом году другого "выхода не было". Памфилова призналась, что также негативно относится к досрочному голосованию.


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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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