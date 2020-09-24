Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в России
Уборщица Марина Удгорская победила на выборах в Костромской области без нарушения закона, заявила радиостанции «Говорит Москва» глава ЦИК Элла Памфилова.
«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала она.
Накануне секретарь ЦИК Майя Гришина заявила РИА Новости, что любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него.
«Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», — пояснила Гришина.
Ранее телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.
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