Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в России

Накануне секретарь ЦИК Майя Гришина заявила РИА Новости, что любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него.

«Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», — пояснила Гришина.

Ранее телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.

