Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в России

Уборщица Марина Удгорская победила на выборах в Костромской области без нарушения закона, заявила радиостанции «Говорит Москва» глава ЦИК Элла Памфилова.

«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали», — сказала она.

Есть ли политики в регионах? Шлосберг поспорил с СПЧ

Накануне секретарь ЦИК Майя Гришина заявила РИА Новости, что любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него.

«Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», — пояснила Гришина.

Ранее телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ВыборыЦИКЭлла Памфилова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры