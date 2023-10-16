От украинского зерна до гражданской войны: Польская оппозиция готовится взять кабмин

На втором месте идет оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска (27,55%). Оппозиционные «Третий путь» и «Новые левые» набрали 13% и 8,5% голосов избирателей соответственно, у ультраправой «Конфедерации» 7,17%. Таким образом, оппозиция в Польше совокупно опережает правящую партию и ее потенциальных союзников.

Газета Wyborcza в свою очередь отметила рекордную явку на прошедших выборах — проголосовали 72,9% граждан Польши. Исходя из предварительных результатов голосования, можно сделать вывод, что спустя 18 лет левые силы возвращаются к коалиционному правлению, полагает издание.

МОРАВЕЦКИЙ НАЧНЕТ…

Между тем нынешний глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности сформировать новое польское правительство после парламентских выборов, сообщило агентство ТАСС.

Премьер-министр страны заявил, что рассчитывает получить от польского лидера Анджея Дуды мандат на создание кабмина. Моравецкий подчеркнул, что формирование кабинета министров победившей партией — политическая традиция в Польше.

Он также заявил о намерении создать стабильное правительство, которое сумеет провести Варшаву через трудные времена. Политик указал на то, что, несмотря на пандемию COVID-19, украинский конфликт и энергетический кризис, партия сумела одержать на выборах третью победу подряд.

…А ТУСК ПОМОЖЕТ

К формированию правящей коалиции в Польше готовы присоединиться и оппозиционные силы. Так, лидер «Гражданской коалиции» Туск заявил о намерении начать переговоры на данную тему после оглашения официальных итогов выборов. В интервью канала TVN24 он заявил, что перемена, о которой мечтала оппозиция, наступила, — главенству «Права и справедливости» пришел конец, что, в свою очередь, означает победу демократии.

При этом Туск добавил, что в сложившейся ситуации необходимо руководствоваться порядочностью и выяснить, на что могут опираться оппозиционные силы. Бывший премьер-министр выразил надежду, что Дуда не станет препятствовать объединенной оппозиции и поручит сформировать правительство ее кандидату.

Оппозиционный политик в кулуарных разговорах назвал огромными свои шансы вернуть себе должность премьер-министра.