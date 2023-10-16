От украинского зерна до гражданской войны: Польская оппозиция готовится взять кабмин
Несмотря на то, что правящая партия «Право и справедливость» предварительно занимает первое место по результатам парламентских выборов в Польше, большинство голосов поляков все же принадлежит оппозиции.
В результате парламентских выборов в Польше 15 октября правящая партия «Право и справедливость» набирает 39,81% после обработки 5% голосов избирателей. Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на Государственную избирательную комиссию.
На втором месте идет оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска (27,55%). Оппозиционные «Третий путь» и «Новые левые» набрали 13% и 8,5% голосов избирателей соответственно, у ультраправой «Конфедерации» 7,17%. Таким образом, оппозиция в Польше совокупно опережает правящую партию и ее потенциальных союзников.
Газета Wyborcza в свою очередь отметила рекордную явку на прошедших выборах — проголосовали 72,9% граждан Польши. Исходя из предварительных результатов голосования, можно сделать вывод, что спустя 18 лет левые силы возвращаются к коалиционному правлению, полагает издание.
МОРАВЕЦКИЙ НАЧНЕТ…
Между тем нынешний глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности сформировать новое польское правительство после парламентских выборов, сообщило агентство ТАСС.
Премьер-министр страны заявил, что рассчитывает получить от польского лидера Анджея Дуды мандат на создание кабмина. Моравецкий подчеркнул, что формирование кабинета министров победившей партией — политическая традиция в Польше.
Он также заявил о намерении создать стабильное правительство, которое сумеет провести Варшаву через трудные времена. Политик указал на то, что, несмотря на пандемию COVID-19, украинский конфликт и энергетический кризис, партия сумела одержать на выборах третью победу подряд.
…А ТУСК ПОМОЖЕТ
К формированию правящей коалиции в Польше готовы присоединиться и оппозиционные силы. Так, лидер «Гражданской коалиции» Туск заявил о намерении начать переговоры на данную тему после оглашения официальных итогов выборов. В интервью канала TVN24 он заявил, что перемена, о которой мечтала оппозиция, наступила, — главенству «Права и справедливости» пришел конец, что, в свою очередь, означает победу демократии.
При этом Туск добавил, что в сложившейся ситуации необходимо руководствоваться порядочностью и выяснить, на что могут опираться оппозиционные силы. Бывший премьер-министр выразил надежду, что Дуда не станет препятствовать объединенной оппозиции и поручит сформировать правительство ее кандидату.
Оппозиционный политик в кулуарных разговорах назвал огромными свои шансы вернуть себе должность премьер-министра.
ЖДАТЬ ЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ?
Есть и те, кто полагает, что борьба за власть между политическими силами может вылиться в гражданскую войну. В частности, такой точки зрения придерживается экс-лидер Польши Лех Валенса, сообщает французский журнал Point.
Политик допустил, что множество митингующих выйдут на улицы, в этом случае польские силовики могут применить оружие.
ВИНОВАТА УКРАИНА?
Между тем в Варшаве пытаются найти виноватых из-за проигрыша Польши на экономическом и политическом фронтах. По мнению профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского, виной всему конфликт на Украине, сообщило издание Mysl Polska.
Эксперт отметил, что Польша понесет наказание за неправомерный ввод эмбарго на украинское зерно. Пытаясь защитить интересы сограждан, польское правительство постоянно нарушает законы Евросоюза и международное право.
Модзелевский также заявил, что Киев является инструментом ФРГ для подчинения Польши Германии.
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