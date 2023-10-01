Польская оппозиция вышла на многотысячный марш в Варшаве
Оппозиционная партия «Гражданская платформа» бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска организовала массовый марш в столице страны Варшаве, пишет ТАСС.
Организаторы назвали акцию «Маршем миллиона сердец». Туск обвинил власти республики в многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и ограничениях прав женщин.
«Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», - заявил Туск.
В Польше 15 октября состоятся парламентские выборы. Победитель сформирует новое правительство. По данным соцопросов, правящая партия «Право и справедливость» может потерять власть, отмечает «Радиоточка НСН».
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