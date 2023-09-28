Туск допустил выход Польши из Евросоюза

Бывший глава Евросовета, лидер польской оппозиции Дональд Туск считает, что страна выйдет из Евросоюза, если на грядущих выборах в Польше не сменится власть. С таким заявлением политик выступил в социальной сети Х.

В Польше рассказали о планах отступить в случае войны с Россией
«15 октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из ЕС», - написал Туск.

По их итогам выборов, которые пройдут через две недели в Польше будет сформирован новый состав правительства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПольшаЕвросоюзДональд Туск

Горячие новости

Все новости

партнеры