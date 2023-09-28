Туск допустил выход Польши из Евросоюза
28 сентября 202311:17
Бывший глава Евросовета, лидер польской оппозиции Дональд Туск считает, что страна выйдет из Евросоюза, если на грядущих выборах в Польше не сменится власть. С таким заявлением политик выступил в социальной сети Х.
«15 октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из ЕС», - написал Туск.
По их итогам выборов, которые пройдут через две недели в Польше будет сформирован новый состав правительства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru