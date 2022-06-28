Болгария объявила о высылке 70 дипломатов и технического персонала российского посольства
МИД Болгарии объявил о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства в Софии, сообщает пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что посла РФ Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, где проинформировали о решении сократить численность сотрудников российских представительств в республике до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в России: до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.
Также в ведомстве заявили, что деятельность российских дипломатов была признана компетентными органами Болгарии несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и классифицирована, как угрожающая национальной безопасности.
«Послу Митрофановой были представлены имена 70 сотрудников представительств Российской Федерации в Болгарии, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля 2022 года», - уточнили в пресс-службе.
Также в МИД Болгарии добавили, что Митрофановой была передана устная нота, в которой говорится об ожидании болгарской стороной временного закрытия генерального консульства РФ в Русе, а Болгария временно закроет своё консульство в Екатеринбурге.
Ранее Россия объявила восемь греческих дипломатических сотрудников персонами нон грата, сообщает «Свободная пресса».
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