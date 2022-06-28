Москва намерена ответить на высылку Болгарией российских дипломатов

Во вторник МИД Болгарии объявил о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства в Софии.

В сообщении говорится, что посла РФ Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, где проинформировали о решении сократить численность сотрудников российских представительств в республике до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в России: до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.

Также в ведомстве заявили, что деятельность российских дипломатов была признана компетентными органами Болгарии несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и классифицирована, как угрожающая национальной безопасности.

