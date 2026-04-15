Несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Украина получит тысячи копий российских БПЛА «Герань», сообщает Центр анализа стратегий и технологий в своём Telegram-канале. Отмечается, что соответствующий контракт получила компания из Германии. Она сделает тысячи дронов-камикадзе с ИИ для Украины, которые получат название Anubis. Кондратьев раскрыл, повлияют ли эти поставки на ход военных действий.

«"Герань-2" признана всем миром как самый эффективный массово производимый дрон. Как его делали? Взяли иранский «Шахид-136» и провели его глобальнейшую переработку. Поэтому «Герань-2» и «Шахид-136» – совершенно разные дроны. Россия сегодня приближается к порогу одной тысячи ежедневного применения «Гераней» в день, а Украина пытается подойти к порогу 500 дронов в день. Имеются ввиду дроны-камикадзе самолетного типа дальнего радиуса действия. Повлияет ли несколько тысяч «Гераней» на ход военных действий? Скорее всего, нет. Однако поставка тысячи дронов говорит о том, что у них происходит плавный переход от мелкосерийного производства к крупносерийному. Дальше количество увеличится. Так что когда мы говорим о появлении преимуществ в современной войне – это уже вопрос миллионов дронов, а пару тысяч – это капля в море. Однако, чтобы управлять миллионом дронов, нужны обученные операторы, которых всегда будет не хватать», - рассказал он.