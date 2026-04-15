«Капля в море»: Чем поможет Украине тысяча дронов-копий «Гераней»
Максим Кондратьев заявил НСН, что пока неизвестно, могут ли новые дроны Anubis чем-то удивить, однако они вряд ли дадут преимущество ВСУ.
Несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Украина получит тысячи копий российских БПЛА «Герань», сообщает Центр анализа стратегий и технологий в своём Telegram-канале. Отмечается, что соответствующий контракт получила компания из Германии. Она сделает тысячи дронов-камикадзе с ИИ для Украины, которые получат название Anubis. Кондратьев раскрыл, повлияют ли эти поставки на ход военных действий.
«"Герань-2" признана всем миром как самый эффективный массово производимый дрон. Как его делали? Взяли иранский «Шахид-136» и провели его глобальнейшую переработку. Поэтому «Герань-2» и «Шахид-136» – совершенно разные дроны. Россия сегодня приближается к порогу одной тысячи ежедневного применения «Гераней» в день, а Украина пытается подойти к порогу 500 дронов в день. Имеются ввиду дроны-камикадзе самолетного типа дальнего радиуса действия. Повлияет ли несколько тысяч «Гераней» на ход военных действий? Скорее всего, нет. Однако поставка тысячи дронов говорит о том, что у них происходит плавный переход от мелкосерийного производства к крупносерийному. Дальше количество увеличится. Так что когда мы говорим о появлении преимуществ в современной войне – это уже вопрос миллионов дронов, а пару тысяч – это капля в море. Однако, чтобы управлять миллионом дронов, нужны обученные операторы, которых всегда будет не хватать», - рассказал он.
При этом Кондратьев уточнил, что эти дроны-копии отправляются на Украину для апробации, а также являются частью тренда по переносу заводов по производству дронов в Европу.
«Есть ли там какие-то инновационные разработки или это просто жалкая копия, мы пока не знаем. Но факт в том, что это опытная партия, которая отправляется для боевой апробации. Нужно понимать общий тренд, что количество производимых дронов в Европе растет, и это происходит на фоне общего переноса производств и заводов из Украины на территорию стран НАТО, не только в Германию, но и в страны Прибалтики: Латвию, Литву, Эстонию. Это происходит потому, что наши вооруженные силы научились эффективно уничтожать заводы по производству дронов. А в Европе в свою очередь получают доступ к украинскому полигону для отработки всех своих военных технологий», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Великобритания в 2026 году поставит Украине более 100 тысяч беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты
- Обознались! Почему камеры перепутали музыканта из Петербурга с террористом
- Россиян предупредили, что мошенники стали красть деньги под видом соседей
- Гибридизация и ИИ вместо оператора: К чему приведет «война дронов»
- «Его право»: Лавров оценил отказ Мадьяра звонить Путину
- Тренд на переделку: Зачем экс-гитарист «Арии» прокачивает «Урал»
- В Госдуме призвали россиян пользоваться легальными VPN
- «Капля в море»: Чем поможет Украине тысяча дронов-копий «Гераней»
- «Мы остались без автобусов»: Разбитая дорога ударила по алтайским бабушкам
- В Турции девять человек погибли при стрельбе в школе