Гибридизация и ИИ вместо оператора: К чему приведет «война дронов»
Гибридизация, а также замена живых операторов дронов нейросетью, являются основными трендами в тактике современных войн, заявил НСН Максим Кондратьев.
Война дронов движется к тому, что вскоре из-за нехватки операторов ими будет управлять искусственный интеллект, а сами БПЛА будут объединяться в роевые структуры. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Украина получит тысячи копий российских БПЛА «Герань», пишет в соцсетях Центр анализа стратегий и технологий. Отмечается, что соответствующий контракт получила компания из Германии, которая сделает тысячи дронов-камикадзе с ИИ под названием Anubis. Также Украина заключила соглашение с Норвегией, в рамках которого в Норвегии начнут производить БПЛА, пишет The Independent. Кондратьев раскрыл, куда движется война дронов.
«Производство дронов увеличивается, а вместе с тем сохраняется и нехватка опытных операторов. И вот чтобы компенсировать этот недостаток как раз и нужен искусственный интеллект, чтобы оператор мог управлять не одним дроном, а группой. Впоследствии эти группы можно будет объединять в роевые структуры. К этому движется война дронов. А ведь война происходит не только в воздухе. Еще у нас начали активно применяться наземные робототехнические комплексы, колесные роверы, гусеничные, робособаки, безэкипажные катера, подводные дроны», - отметил Кондратьев.
Также собеседник НСН назвал одним из важных трендов современных боевых действий гибридизацию.
«И самое главное, что роевые структуры впоследствии приобретают гибридный характер. То есть это когда одни комплексы встраиваются в другие. В частности, когда на наземный роботехнический комплекс, какую-нибудь тележку, ставится много дронов, он заезжает на линию боевого соприкосновения и становится стартовой площадкой. Или когда подплывает безэкипажный катер, открываются люки, и из него вылетают летающие дроны. Вот эта гибридизация, помимо искусственного интеллекта, тоже важный тренд современных боевых действий», - рассказал он.
Ранее Кондратьев заявил НСН, что несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине», никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами.
