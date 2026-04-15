Война дронов движется к тому, что вскоре из-за нехватки операторов ими будет управлять искусственный интеллект, а сами БПЛА будут объединяться в роевые структуры. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Украина получит тысячи копий российских БПЛА «Герань», пишет в соцсетях Центр анализа стратегий и технологий. Отмечается, что соответствующий контракт получила компания из Германии, которая сделает тысячи дронов-камикадзе с ИИ под названием Anubis. Также Украина заключила соглашение с Норвегией, в рамках которого в Норвегии начнут производить БПЛА, пишет The Independent. Кондратьев раскрыл, куда движется война дронов.

«Производство дронов увеличивается, а вместе с тем сохраняется и нехватка опытных операторов. И вот чтобы компенсировать этот недостаток как раз и нужен искусственный интеллект, чтобы оператор мог управлять не одним дроном, а группой. Впоследствии эти группы можно будет объединять в роевые структуры. К этому движется война дронов. А ведь война происходит не только в воздухе. Еще у нас начали активно применяться наземные робототехнические комплексы, колесные роверы, гусеничные, робособаки, безэкипажные катера, подводные дроны», - отметил Кондратьев.