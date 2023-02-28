Песков: Путин не делал заявлений о выдвижении на президентские выборы

«У Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что говорить об участии Путина в выборах преждевременно и призвал «набраться терпения».

Кроме того, как отметил пресс-секретарь, президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на то, что их проведение ставилось под вопрос на фоне специальной военной операции РФ. В частности, в послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что выборы необходимо провести, так как они — «неотъемлемая часть» развития общества и политической системы, отмечает РЕН ТВ.

