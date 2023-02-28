Песков: Путин не делал заявлений о выдвижении на президентские выборы
Президент Владимир Путин пока не объявлял о возможном участии в выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Известиям.
«У Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что говорить об участии Путина в выборах преждевременно и призвал «набраться терпения».
Кроме того, как отметил пресс-секретарь, президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на то, что их проведение ставилось под вопрос на фоне специальной военной операции РФ. В частности, в послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что выборы необходимо провести, так как они — «неотъемлемая часть» развития общества и политической системы, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Аналитики подсчитали объем средств маткапитала, потраченный на погашение ипотеки
- МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах
- Спрос на «Виагру» в России вырос в полтора раза
- СМИ: Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Туапсе
- Полиция явилась к родственникам SHAMAN по делу о проверке на экстремизм
- Песков: Путин не делал заявлений о выдвижении на президентские выборы
- СМИ: В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19
- Премьер Мали: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты
- Роскомнадзор проверит публикации о субкультуре «ЧВК Редан»
- Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru