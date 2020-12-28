ФСИН пригрозила Навальному заменить условный срок реальным
Условное наказание оппозиционера Алексея Навального могут заменить на реальный срок из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Ведомство ссылается на публикацию медицинского журнала The Lancet, основанную на данных клиники Charite, в которой Навальный проходил лечение. По информации журнала, оппозиционера 20 сентября выписали из больницы, «а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни».
В понедельник Навальному, его адвокату и пресс-секретарю были отправлены уведомления о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.
«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Между тем, Алексей Навальный прокомментировал публикацию ФСИН. Оппозиционер написал в своём Twitter, что статья в The Lancet — о его отравлении «Новичком».
«Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — пишет Навальный.
Ранее клиника Charite опубликовала в медицинском журнале The Lancet отчёт о лечении оппозиционера. По данным медиков, у Навального зафиксировано «тяжёлое отравление ингибитором холинэстеразы». Лаборатория немецких ВС обнаружила в образцах крови нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок».
Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite, и немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Несмотря на запросы российского МИД, Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
- Россия вошла в топ-5 стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.
- «Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru