ФСИН пригрозила Навальному заменить условный срок реальным

Условное наказание оппозиционера Алексея Навального могут заменить на реальный срок из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ведомство ссылается на публикацию медицинского журнала The Lancet, основанную на данных клиники Charite, в которой Навальный проходил лечение. По информации журнала, оппозиционера 20 сентября выписали из больницы, «а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни».

В понедельник Навальному, его адвокату и пресс-секретарю были отправлены уведомления о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Между тем, Алексей Навальный прокомментировал публикацию ФСИН. Оппозиционер написал в своём Twitter, что статья в The Lancet — о его отравлении «Новичком».

«Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — пишет Навальный.

Ранее клиника Charite опубликовала в медицинском журнале The Lancet отчёт о лечении оппозиционера. По данным медиков, у Навального зафиксировано «тяжёлое отравление ингибитором холинэстеразы». Лаборатория немецких ВС обнаружила в образцах крови нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок».

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite, и немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Несмотря на запросы российского МИД, Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления.

