Смещение с поста премьер-министра Британии Кира Стармера вполне возможно, так как лейбористы будут пытаться удержаться у власти сменой лидера, как это делали консерваторы. Об этом НСН рассказала руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

В «Лейбористской партии» Великобритании заявляют о готовящемся внутрипартийном заговоре против премьер-министра Кира Стармера. Источники британских СМИ утверждают, что цель этих интриг — смещение главы правительства с его должности. Среди имен, которые депутаты-лейбористы обсуждают в качестве потенциальных кандидатов на смену, - министр здравоохранения Уэс Стритинг и министр внутренних дел Шабана Махмуд. Ананьева отметила, что с преемниками есть вопросы.

«Дело в том, что легче сместить лидера и в целом партии остаться у власти, чем объявлять досрочные выборы, на которых настаивает Найджел Фараж (лидер правопопулистской партии Reform UK. - Прим. НСН). Действительно, рейтинги очень низкие и у лидера, и у партии. Поэтому это может произойти. Другое дело, что встает вопрос о преемнике. А вот самый популярный лейборист Энди Бернхэм - мэр Манчестера, не имеет депутатского мандата. Он не член Палаты Общин, а лидером партии, премьер-министром может быть только депутат», - рассказала она.

Собеседница НСН также отметила, что лейбористам после консерваторов экономика досталась в плачевном состоянии, и исправить это у них не вышло.

«Лейбористы унаследовали от консерваторов очень большую дыру в бюджете и экономику, мягко говоря, в неважном состоянии. Исправить ситуацию они не смогли. Верхушка лейбористов попыталась сократить государственные расходы за счет реформы системы социального обеспечения. Но она встретила сопротивление своих же однопартийцев, потому что, как же так, это партия трудящихся, неимущих, и сокращать расходы на соцобеспечение им не пристало. А повышать налоги тоже невозможно. Соответственно, этим состоянием экономики в первую очередь недовольны британцы», - отметила она.

Ананьева напомнила, что в похожей ситуации находился и предшественник Стармера Риши Сунак – тогда консервативная партия тоже меняла лидеров, чтобы удержать власть. Она также подчеркнула, что свержение Стармера не окажет никакого влияния на внешнюю политику.

«Во внешней политике ничего не поменяется. До Стармера был Риши Сунак. Что делали консерваторы? Они меняли лидеров в надежде на то, что будет какой-то эффект новизны, и на этом хотели продержаться. А у них было действительно очень большое преимущество в количестве депутатов в Палате Общин и отказываться от власти они не собирались. Так что тогда Сунак назначил выборы, потому что думал удержать власть консервативной партии. Что будет делать при своем огромном преимуществе в количестве депутатских мест в Палате Общин "Лейбористская партия"? Менять лидера», - подытожила она.

