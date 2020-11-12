По следам «Новичка». Зачем миссия ОЗХО едет в Россию?

«Видимо, эксперты ОЗХО будут искать следы «Новичка», который уже давным-давно уничтожен. Скорее всего, поедут в этот институт ГосНИИОХТ (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии - НСН), может еще в Шиханы поедут, где тоже был полигон, который использовался. Будут что-то искать. Хотя Россия отчиталась об уничтожении своих запасов химического оружия, но может у них есть какие-то другие сведения», - сказал он.

Никулин добавил, что ОЗХО даже при всем желании найти в России «Новичок» вряд ли сможет это сделать – прошло порядка 30 лет.

«Будут искать какие-то следы, но не знаю, что они могут найти на сегодняшний день, с учетом того, что все эти объекты много раз проверялись. С трудом представляю, что они надеются найти», - добавил он.

Никулин напомнил, что в 2013 году миссия ОЗХО все же добилась уничтожения химического оружия в Сирии, которое находилось на вооружении сирийской армии, и даже получила за это Нобелевскую премию мира.

«ОЗХО раньше была достаточно независимая, сейчас ее, похоже, западные державы поставили под полный контроль. Поэтому сейчас нельзя сказать, что она полностью независима. Во многих случаях она ведет себя, мягко говоря, странно», - сказал Никулин.

Ранее ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен на территории России ядом из группы «Новичок».

В России из-за произошедшего не возбудили уголовное дело. В МИД это объяснили отсутствием проб Навального. В ответ глава МИД Германии напомнила, что пробы с кровью политика должны сохраниться в омской больнице, куда он был помещен после экстренной госпитализации из самолета.

Позже страны-члены ЕС поддержали ряд санкций в отношении шести физических лиц, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова.

Российская сторона в ходе заседаний ООН и выступлений спикера МИД России Марии Захаровой неоднократно упоминала, что внешнеполитическое ведомство запросило у Германии еще в начале сентябре результаты экспертизы Генпрокуратуры. Власти ФРГ предложили в ответ получить эту информацию у ОЗХО, куда она была передана.

Инцидент с предполагаемым отравлением Навального произошел 9 августа в самолете, отправляющемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, политика перевели в отделение реанимации, а затем в состоянии искусственной комы перевезли на частном самолете в клинику Charite.

