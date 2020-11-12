Миссия ОЗХО приедет в Россию по «делу» Навального

Россия ведет работу с ОЗХО по разработке меморандума об условиях прибытия и работы в РФ миссии этой организации для расследования "отравления" Алексея Навального. Об этом сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Москва пригласила миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, передает РИА Новости.

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Небензя отметил, что согласование меморандума - стандартная процедура для любой страны, по запросу которой выезжает миссия ОЗХО.

Кроме того Небензя сообщил, что Россия может вынести «нелицеприятный разговор» о ситуации с Алексеем Навальным на обсуждение в Совбезе ООН, передает РИА ФАН.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Василий НебензяОЗХОАлексей Навальный
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