Миссия ОЗХО приедет в Россию по «делу» Навального
Россия ведет работу с ОЗХО по разработке меморандума об условиях прибытия и работы в РФ миссии этой организации для расследования "отравления" Алексея Навального. Об этом сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что Москва пригласила миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, передает РИА Новости.
Небензя отметил, что согласование меморандума - стандартная процедура для любой страны, по запросу которой выезжает миссия ОЗХО.
Кроме того Небензя сообщил, что Россия может вынести «нелицеприятный разговор» о ситуации с Алексеем Навальным на обсуждение в Совбезе ООН, передает РИА ФАН.
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