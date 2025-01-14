«По команде США»: Закон о закрытии границы Эстонии с Россией назвали шагом к войне
От закрытия границы с Россией пострадают жители Эстонии, однако власти будут делать так, как прикажет Запад, заявил НСН Олег Иванов.
Если Эстония закроет границу с Россией, это прежде всего станет ударом для местных жителей, заявил в разговоре с НСН руководитель Прибалтийского землячества «Вместе» Олег Иванов.
Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR. Уточняется, что поводом послужили якобы организованные Москвой гибридные атаки. Напомнив о снятии пограничных знаков на реке Нарва и теракте в Финском заливе в декабре 2024 года (повреждении коммуникационного кабеля. – прим. НСН), лидер партии Урмас Рейнсалу заявил, что угроза диверсий со стороны России растет. Иванов допустил, что парламент Эстонии поддержит инициативу.
«Решение эстонского парламента имеет все шансы на осуществление, не сейчас, так чуть позже. Естественно, оно не поддерживается обычными людьми. Напомню, граждане Эстонии получили больше всего электронных визы в Ленинградскую область в прошлом году. Одно это показывает, что люди голосуют "ногами". Как эстонцы, так и русскоговорящие жители Эстонии выступают за то, чтобы сохранять нормальные отношения с Россией и со всеми соседями. Думаю, некоторые в парламенте будут колебаться, но большинство выступит за закрытие границы с Россией полностью. Скорее всего, экономическая деятельность, связанная с Россией, не будет остановлена, поскольку на этом зарабатывают верхушки Эстонии. Переход границы могут закрыть полностью сейчас, либо чуть позже», - заявил он.
По мнению собеседника НСН, обсуждение подобной меры является очередным этапом эскалации между Россией и Эстонией, которая необходимо Великобритании и США.
«Это очередной шаг к открытой и публичной подготовке к войне с Россией, которую ведет руководство Эстонии в Латвии. Делают это открыто, не скрывая, что дано соответствующее указание от руководства НАТО. Провокации осуществляются регулярно, мы помним про дроны, которые много раз сбивались над Ленинградской областью, Санкт-Петербургом, Москвой. Это делается для того, чтобы открыть второй фронт против России в Прибалтике. Подобное позволит распределить силы России таким образом, чтобы страна бы не смогла воевать на два, а то и на три фронта. Следующая провокация, скорее всего, будет в Молдавии, в Приднестровье. Это все единая цепь событий, чтобы Россия не могла победить на Украине», - пояснил он.
Как добавил Иванов, политики Эстонии в этом случае не руководствуются интересами местных жителей.
«Россия слишком громадная страна, чтобы заметить такую мелкую пакость. Жители Эстонии регулярно ездят в Петербург и в Ленинградскую область за дешевыми продуктами, встречаются с родственниками и друзьями, выстаивая очереди по 12-16 часов. Безусловно, они в этой ситуации пострадают прежде всего. Однако наших власть имущих это никогда не останавливало. Они всегда будут делать так, как сказано Британией или за океаном. Всегда бегом исправляя команды, полученные американским посольством. Они поставлены, чтобы эскалировать ситуацию с Россией и создавать напряжение на границе»,- заключил он.
В конце декабря 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что закрытие границ с Россией не решит проблему безопасности, и в подобном шаге нет необходимости, напоминает «Радиоточка НСН».
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