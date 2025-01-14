«По команде США»: Закон о закрытии границы Эстонии с Россией назвали шагом к войне

По мнению собеседника НСН, обсуждение подобной меры является очередным этапом эскалации между Россией и Эстонией, которая необходимо Великобритании и США.

«Это очередной шаг к открытой и публичной подготовке к войне с Россией, которую ведет руководство Эстонии в Латвии. Делают это открыто, не скрывая, что дано соответствующее указание от руководства НАТО. Провокации осуществляются регулярно, мы помним про дроны, которые много раз сбивались над Ленинградской областью, Санкт-Петербургом, Москвой. Это делается для того, чтобы открыть второй фронт против России в Прибалтике. Подобное позволит распределить силы России таким образом, чтобы страна бы не смогла воевать на два, а то и на три фронта. Следующая провокация, скорее всего, будет в Молдавии, в Приднестровье. Это все единая цепь событий, чтобы Россия не могла победить на Украине», - пояснил он.

Как добавил Иванов, политики Эстонии в этом случае не руководствуются интересами местных жителей.

«Россия слишком громадная страна, чтобы заметить такую мелкую пакость. Жители Эстонии регулярно ездят в Петербург и в Ленинградскую область за дешевыми продуктами, встречаются с родственниками и друзьями, выстаивая очереди по 12-16 часов. Безусловно, они в этой ситуации пострадают прежде всего. Однако наших власть имущих это никогда не останавливало. Они всегда будут делать так, как сказано Британией или за океаном. Всегда бегом исправляя команды, полученные американским посольством. Они поставлены, чтобы эскалировать ситуацию с Россией и создавать напряжение на границе»,- заключил он.

В конце декабря 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что закрытие границ с Россией не решит проблему безопасности, и в подобном шаге нет необходимости, напоминает «Радиоточка НСН».

