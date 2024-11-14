Эстония ограничит избирательные права граждан России и Белоруссии
Правительство Эстонии поддержало законопроект, который лишает граждан некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, права голоса на местных муниципальных выборах, сообщает портал Delfi.
Премьер-министр Кристьен Михал подтвердил, что эта инициатива направлена на изменение конституции страны.
Михал выразил надежду, что оппозиция также поддержит законопроект и что уже на следующих выборах граждане России не смогут голосовать.
Ранее в Эстонии был представлен законопроект, который ограничивает участие в местных выборах иностранных граждан, в том числе из России, Белоруссии и других стран, не входящих в ЕС и НАТО, включая Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru