Эстония ограничит избирательные права граждан России и Белоруссии

Правительство Эстонии поддержало законопроект, который лишает граждан некоторых стран, в том числе России и Белоруссии, права голоса на местных муниципальных выборах, сообщает портал Delfi.

Премьер-министр Кристьен Михал подтвердил, что эта инициатива направлена на изменение конституции страны.

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Михал выразил надежду, что оппозиция также поддержит законопроект и что уже на следующих выборах граждане России не смогут голосовать.

Ранее в Эстонии был представлен законопроект, который ограничивает участие в местных выборах иностранных граждан, в том числе из России, Белоруссии и других стран, не входящих в ЕС и НАТО, включая Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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