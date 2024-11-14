Эстония ограничит избирательные права граждан России и Белоруссии

Михал выразил надежду, что оппозиция также поддержит законопроект и что уже на следующих выборах граждане России не смогут голосовать.

Ранее в Эстонии был представлен законопроект, который ограничивает участие в местных выборах иностранных граждан, в том числе из России, Белоруссии и других стран, не входящих в ЕС и НАТО, включая Украину, передает «Радиоточка НСН».

