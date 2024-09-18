В Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией
Новую военную базу открыли на юге Эстонии у границы с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.
«Новая военная база из 14 строений... открылась в селе Йуба, неподалеку от (города) Выру», — отмечает СМИ.
Объект получил название Reedo. Как сообщает ERR, база сможет вместить до тысячи человек. Планируется, что здесь разместят вторую эстонскую бригаду и контингент войск из государств НАТО.
Ранее Эстония ввела на границе с Россией полный таможенный контроль, меры касаются пограничных пунктов в Нарве, Лухамаа, Койдула, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru