По итогам «нормандской встречи» будет разработан законопроект о статусе Донбасса
На Украине намерены разработать законопроект о статусе Донбасса по итогам встречи «нормандской четверки». Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV. Отмечается, что документ будет создаваться при участии парламента и общества.
На прошлой неделе стало известно, что саммит в нормандском формате, который объединит лидеров России, Украины, Франции и Германии, состоится 9 декабря в Париже.
Ранее в ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что стороны никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу.
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