По итогам «нормандской встречи» будет разработан законопроект о статусе Донбасса

На Украине намерены разработать законопроект о статусе Донбасса по итогам встречи «нормандской четверки». Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV. Отмечается, что документ будет создаваться при участии парламента и общества.

На прошлой неделе стало известно, что саммит в нормандском формате, который объединит лидеров России, Украины, Франции и Германии, состоится 9 декабря в Париже.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что стороны никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу.

