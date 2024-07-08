Марин Ле Пен прокомментировала результаты парламентских выборов во Франции

По ее словам, «волна» «поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься».

Согласно предварительным результатам, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых «Новый народный фронт». Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона находится на втором месте. «Национальное объединение» стало третьим.

Ранее Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный госпереворот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

