Плохая работа. Успокаивать Хабаровск приехал вице-премьер Трутнев

Жители Хабаровска митингуют третий день подряд из-за ареста губернатора Сергея Фургала, которому предъявлено обвинение в организации заказных убийств. Он был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов. Очередной митинг в поддержку Фургала прошел минувшим днем на центральной площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края. Акции в поддержку арестованного губернатора проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Самая массовая акция прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля. По данным краевого Управления МВД, в ней приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. Шествия и акции автомобилистов продолжились и в воскресенье.

Краевые власти на протест реагировали постами в интернете. На сайте регионального правительства было опубликовано обращение к населению с призывом проявлять гражданскую позицию цивилизованно и в рамках закона. Не придумано ничего лучше, чем указание на то, что «среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки» и те, кто «возможно, наживаются на протесте». Разве что для актуальности добавили COVID: массовые скопления людей могут спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции, - говорится в обращении.

«Успокаивать» оставшийся без губернатора регион прибыл вице-премьер Юрий Трутнев. Сам он заявил, что прибыл в Хабаровск с целью убедиться в стабильном функционировании местных властей в отсутствие губернатора. И сразу назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной. Трутнев напомнил, что когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте среди российских регионов по инвестиционному климату, а сейчас опустился на 63-ю строчку. Он также отметил неблагоприятную ситуацию с распространением коронавируса в регионе: в Хабаровском крае зафиксировано максимальное число заболевших по всему Дальнему Востоку. За последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано рекордное количество подтвержденных случаев коронавируса - 121, общее число достигает 5 432. Умерли 42 пациента.

Высказался Юрий Трутнев и по поводу самого ареста хабаровского губернатора. По его словам, правоохранительные органы никогда бы не пошли на такое без «стопроцентного, железного обоснования». Как уже писала НСН, помимо уже включенных в обвинение эпизодов, Сергей Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

