Обвиненный в организации убийств губернатор Фургал арестован

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Фургал был задержан днем ранее, ему предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в организации убийств и покушении на убийство. Сам Сергей Фургал отверг все обвинения и заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям. Как заявили его адвокаты (а губернатора защищают сразу четверо), решение о заключении под стражу будет обжаловано.

Большая часть судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения хабаровскому губернатору, прошла в закрытом режиме по ходатайству следствия. Представитель СК РФ заявил, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой. По данным ряда СМИ, под госзащиту взят арестованный бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков.

Предъявленные Сергею Фургалу обвинения касаются событий 2004-2005 годов, когда он занимался предпринимательской деятельностью, в том числе металлоломом. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова. Он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Они дали показания на Фургала как организатора преступлений, - сообщили в СК.

В истории современной России Сергей Фургал стал не первым арестованным губернатором. Достаточно вспомнить теперь уже бывших губернаторов Республики Коми Гайзера, Сахалинской области Хорошавина, Кировской области Белых. Однако если все они были арестованы по обвинениям коррупционного характера, то Фургал стал первым руководителем региона, которого задержали по обвинениям в особо тяжких преступлениях против личности. Более того, как написал в соцсетях глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, аресту Фургала он не удивлен, но удивлен, что это произошло так поздно. По утверждению депутата, на оперативном учете МВД он состоит еще с 1990-х как связанный с организованным преступным сообществом «Общак», под контролем которого в свое время был весь Дальний Восток. Добавим сюда прозрачные намеки следствия о проверке Фургала на причастность к ряду других преступлений, и, может статься, что нынешний набор обвинений в его адрес носит далеко не окончательный характер.

