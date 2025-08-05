«Мы не верили, что ее вообще осудят на такой срок. Она мать двоих детей, младшему меньше трех лет. Нет доказательств финансирования, нет видео или аудио, документов, которые бы подтверждали, что она брала деньги, распоряжалась ими. Она вообще в политике новичок. Этот приговор уникален в истории Молдовы. Я не помню, когда было такое, что должностное лицо такого уровня посадили таким образом во время выборов, несмотря на протесты. Это плевок в сторону выборов, в сторону демократии. Это жесткий заказной характер накануне выборов. Что Россия могла сделать в этой ситуации? Сегодня все структуры, включая СМИ, под контролем Запада в Молдове. Санду в Гагаузии нужен лояльный товарищ, они все сделают для этого», - рассказал он.

Со своей стороны, молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие добавил, что Россия просто не верила, что Гуцул посадят.

«Я верю в то, что она будет сидеть. То, что она делала, как она выступала, не вписывается в политические сценарии. Она финансировала партию, получала деньги. Я думаю, что в России просто не верили, что ее задержат, могли бы этого не допустить. Что касается Гагаузии, там сейчас должны пройти выборы местные, чтобы понять, что будет дальше. Приговор Гуцул не усугубит отношения России и Молдавии, так как хуже некуда. В Молдавии уверены, что Россия хочет через Одессу направиться в Приднестровье, а затем в Кишинёв. Я не думаю, что Россия будет использовать свои специальные силы для спасения Гуцул. Хотя многие бывшие оппоненты смогли сбежать из Молдовы. Просто Гуцул сама не верила, что ее задержат», - добавил собеседник НСН.

Ранее адвокат Сергей Морару заявил, что Гуцул хотят сразу отправить в места заключения, чтобы запугать оппозицию перед сентябрьскими парламентскими выборами, передает «Радиоточка НСН».

