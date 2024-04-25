Гуцул обвинила Санду в возбуждении уголовного дела против нее

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что на нее завели уголовное дело по указанию президента Молдавии Майи Санду.

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Ранее Гуцул предъявили обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной в республике партии «Шор». Дело о «Незаконном финансировании бывшей политической партии «Шор» было открыто два года назад, Гуцул предъявили окончательное обвинение в соучастии.

«Мое уголовное дело было возбуждено по указанию Майи Санду. Это все прекрасно знают и понимают. Дело имеет политический характер. К сожалению, у нас за последние несколько лет, как пришли к власти PAS [правящая партия «Действие и солидарность»] и Санду, стали применять возбуждение уголовных дел как дубинку против оппозиционных лидеров», - сказала Гуцул в интервью AIF.Ru.

Ранее глава Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего Гуцул членом правительства республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоМолдавия

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