Пленарную сессию ВЭФ с Путиным начнут позже запланированного

Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента Владимира Путина начнется позже запланированного. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Разговора о мобилизации не будет на сессии с Путиным на ВЭФ

Мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 мск).

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, задержка связана с продолжающейся встречей Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, пишет RT.

Накануне Песков заявил, что на пленарной сессии российский президент не планирует говорить о мобилизации, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВосточный Экономический ФорумВладимир Путин
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