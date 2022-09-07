Пленарную сессию ВЭФ с Путиным начнут позже запланированного
Пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента Владимира Путина начнется позже запланированного. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 мск).
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, задержка связана с продолжающейся встречей Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, пишет RT.
Накануне Песков заявил, что на пленарной сессии российский президент не планирует говорить о мобилизации, напоминает Ura.ru.
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