Песков: Разговора о мобилизации не будет на сессии с Путиным на ВЭФ

«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — заявил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее во вторник Песков сообщил, что Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, напоминает «Свободная пресса». Встреча проходит в рамках визита президента на полигон «Сергеевский», где проходят учения «Восток-2022», отмечает телеканал «360».

