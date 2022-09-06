Песков: Разговора о мобилизации не будет на сессии с Путиным на ВЭФ

Тему мобилизации не планируется обсуждать на пленарной сессии с президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым во Владивостоке

«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — заявил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее во вторник Песков сообщил, что Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, напоминает «Свободная пресса». Встреча проходит в рамках визита президента на полигон «Сергеевский», где проходят учения «Восток-2022», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:МобилизацияДмитрий ПесковВосточный Экономический ФорумВладимир Путин
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