Песков: Разговора о мобилизации не будет на сессии с Путиным на ВЭФ
Тему мобилизации не планируется обсуждать на пленарной сессии с президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — заявил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Ранее во вторник Песков сообщил, что Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, напоминает «Свободная пресса». Встреча проходит в рамках визита президента на полигон «Сергеевский», где проходят учения «Восток-2022», отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru