Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США
Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года от Демократической партии, сообщает РИА Новости.
69-летний политик известен как борец за охрану окружающей среды и давний противник вакцинации. Он - сын младшего брата президента Джона Кеннеди.
«Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США», - заявил он.
Помимо него от демократов объявила об участии в президентских выборах писательница Марианна Уильямсон, кроме того действующий глава Белого дома Джо Байден скорее всего будет выдвигаться на второй срок.
От Республиканской партии участие в выборах подтвердили экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Готовятся объявить о вступлении в президентскую гонку губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что большинство граждан США не приветствуют клановость в управлении Америкой, фамилия может сыграть против Роберта Кеннеди-младшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru