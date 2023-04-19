Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США

«Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США», - заявил он.

Помимо него от демократов объявила об участии в президентских выборах писательница Марианна Уильямсон, кроме того действующий глава Белого дома Джо Байден скорее всего будет выдвигаться на второй срок.

От Республиканской партии участие в выборах подтвердили экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Готовятся объявить о вступлении в президентскую гонку губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что большинство граждан США не приветствуют клановость в управлении Америкой, фамилия может сыграть против Роберта Кеннеди-младшего.

