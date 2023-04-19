Племянник Джона Кеннеди объявил о вступлении в президентскую гонку в США

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года от Демократической партии, сообщает РИА Новости.

69-летний политик известен как борец за охрану окружающей среды и давний противник вакцинации. Он - сын младшего брата президента Джона Кеннеди.

Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах

«Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США», - заявил он.

Помимо него от демократов объявила об участии в президентских выборах писательница Марианна Уильямсон, кроме того действующий глава Белого дома Джо Байден скорее всего будет выдвигаться на второй срок.

От Республиканской партии участие в выборах подтвердили экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Готовятся объявить о вступлении в президентскую гонку губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что большинство граждан США не приветствуют клановость в управлении Америкой, фамилия может сыграть против Роберта Кеннеди-младшего.

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
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