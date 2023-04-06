«Темная лошадка»: В России оценили шансы на президентское кресло племянника Кеннеди

Ранее племянник Джона Кеннеди, 69-летний юрист по вопросам экологии и активист-антиваксер Роберт Кеннеди-младший, собрался в президенты США. Он поборется за право участвовать в выборах от Демократической партии и составит конкуренцию Джо Байдену. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Известно, что он выступает против вакцин от коронавируса. Блохин усомнился в успехе племянника экс-президента Америки.

«Сейчас кандидатов от любой партии будет появляться все больше и больше. Точно так же они будут массово отваливаться перед началом выборов. Останутся лишь настоящие политические мастодонты, причем даже не все из них прошли проверку временем — годами борются за кресло президента и Бернард Сандерс, и Майкл Блумберг. Демократам нужен боец-универсал: одновременно и центрист, и имеющий значимый вес, и способный составить конкуренцию. Напомню, конкурент у Демократической партии непростой: скорее всего, от Республиканской партии бороться за президентское кресло будет Дональд Трамп. Сегодня его поддерживает более 60% электората, это самый популярный кандидат от республиканцев», — сказал Блохин.

Собеседник НСН указал на кризис лидерства в Демократической партии.

«У демократов нет достойных кандидатов. Скорее всего, они понимают это, поэтому и происходит нынешнее безрассудство в отношении Трампа», — добавил эксперт.

В заключение Блохин заявил, что фамилия может скорее навредить Кеннеди, чем помочь.

«Кеннеди — очень популярная фамилия в США. Кстати, она может сыграть негативную роль, поскольку сторонников того, что Америкой управляют кланы, в США не очень много. Вряд ли американцы одобрят, что к кланам Клинтонов и Бушей присоединится семейство Кеннеди. Вообще, повторюсь, Кеннеди — темная лошадка. Думаю, есть куда более весомые кандидаты на пост президента Америки», — подытожил он.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев заявил, что шансы Дональда Трампа и Джо Байдена на победу примерно одинаковы, однако большинство американцев не хотят видеть на посту президента никого из них. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

