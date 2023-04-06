«Темная лошадка»: В России оценили шансы на президентское кресло племянника Кеннеди
Большинство граждан США не приветствуют клановость в управлении Америкой, фамилия может сыграть против Роберта Кеннеди-младшего, сказал НСН Константин Блохин.
К началу выборов среди кандидатов на пост президента США останутся лишь самые весомые фигуры, шансы Кеннеди выдержать конкуренцию среди них невелики. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее племянник Джона Кеннеди, 69-летний юрист по вопросам экологии и активист-антиваксер Роберт Кеннеди-младший, собрался в президенты США. Он поборется за право участвовать в выборах от Демократической партии и составит конкуренцию Джо Байдену. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Известно, что он выступает против вакцин от коронавируса. Блохин усомнился в успехе племянника экс-президента Америки.
«Сейчас кандидатов от любой партии будет появляться все больше и больше. Точно так же они будут массово отваливаться перед началом выборов. Останутся лишь настоящие политические мастодонты, причем даже не все из них прошли проверку временем — годами борются за кресло президента и Бернард Сандерс, и Майкл Блумберг. Демократам нужен боец-универсал: одновременно и центрист, и имеющий значимый вес, и способный составить конкуренцию. Напомню, конкурент у Демократической партии непростой: скорее всего, от Республиканской партии бороться за президентское кресло будет Дональд Трамп. Сегодня его поддерживает более 60% электората, это самый популярный кандидат от республиканцев», — сказал Блохин.
Собеседник НСН указал на кризис лидерства в Демократической партии.
«У демократов нет достойных кандидатов. Скорее всего, они понимают это, поэтому и происходит нынешнее безрассудство в отношении Трампа», — добавил эксперт.
В заключение Блохин заявил, что фамилия может скорее навредить Кеннеди, чем помочь.
«Кеннеди — очень популярная фамилия в США. Кстати, она может сыграть негативную роль, поскольку сторонников того, что Америкой управляют кланы, в США не очень много. Вряд ли американцы одобрят, что к кланам Клинтонов и Бушей присоединится семейство Кеннеди. Вообще, повторюсь, Кеннеди — темная лошадка. Думаю, есть куда более весомые кандидаты на пост президента Америки», — подытожил он.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев заявил, что шансы Дональда Трампа и Джо Байдена на победу примерно одинаковы, однако большинство американцев не хотят видеть на посту президента никого из них. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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