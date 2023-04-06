Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах
Адвокат Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году, сообщает телеканал CNN.
Юрист намерен составить конкуренцию действующему президенту США Джо Байдену. Адвокат пойдет на выборы от Демократической партии.
Американские СМИ называют Кеннеди экспертом по экологии и антипрививочником. Адвокату 69 лет, он является сыном младшего брата президента Джона Кеннеди.
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