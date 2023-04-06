Племянник Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах

Адвокат Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году, сообщает телеканал CNN.

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Юрист намерен составить конкуренцию действующему президенту США Джо Байдену. Адвокат пойдет на выборы от Демократической партии.

Американские СМИ называют Кеннеди экспертом по экологии и антипрививочником. Адвокату 69 лет, он является сыном младшего брата президента Джона Кеннеди.

О своем желании побороться за кресло в Белом доме ранее заявила 70-летняя писательница Марианна Уильямсон.

Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что Россия готова предоставить политическое убежище бывшему президенту США Дональду Трампу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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