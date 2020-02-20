Питерские единороссы зачистили ряды от шпионов Навального

Местное отделение партии «Единая Россия» муниципального образования Лиговка-Ямская Санкт-Петербурга провело чистку своих рядов. Во время заседания, которое состоялось накануне, из рядов партии был исключен Владимир Стуленков. Об этом НСН сообщили в пресс-службе главы муниципального образования Лиговка-Ямская Вадима Войтановского. Там отметили, что Стуленков вступил в контакт с политтехнологами из штаба Навального, которые и «направляли» его действия на выборах в Московском районе и в других районах Санкт-Петербурга. Депутату неоднократно указывали на недопустимость такой практики, которая привела к политической дискредитации партии «Единая Россия» в Центральном районе.

Один из лидеров партии в Санкт-Петербурге и глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский, комментируя решение об исключении Владимира Стуленкова, заявил, что ЕР – это правящая партия, и, как следствие, туда стремятся проникнуть приспособленцы, которых интересуют только их личные интересы.

«От таких людей надо непременно нужно избавляться», - заявил НСН Войтановский.