Питерские единороссы зачистили ряды от шпионов Навального
Местное отделение партии «Единая Россия» муниципального образования Лиговка-Ямская Санкт-Петербурга провело чистку своих рядов. Во время заседания, которое состоялось накануне, из рядов партии был исключен Владимир Стуленков. Об этом НСН сообщили в пресс-службе главы муниципального образования Лиговка-Ямская Вадима Войтановского. Там отметили, что Стуленков вступил в контакт с политтехнологами из штаба Навального, которые и «направляли» его действия на выборах в Московском районе и в других районах Санкт-Петербурга. Депутату неоднократно указывали на недопустимость такой практики, которая привела к политической дискредитации партии «Единая Россия» в Центральном районе.
Один из лидеров партии в Санкт-Петербурге и глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский, комментируя решение об исключении Владимира Стуленкова, заявил, что ЕР – это правящая партия, и, как следствие, туда стремятся проникнуть приспособленцы, которых интересуют только их личные интересы.
«От таких людей надо непременно нужно избавляться», - заявил НСН Войтановский.
По его словам, ранее Стуленков работал активно, пытаясь расширить влияние и повысить численность партийной организации. Впоследствии в его деятельности стали нарастать негативные тенденции, которые выражались, в частности, в нежелании работать на партию, отрыве от народного мнения, а также в саботировании работы местного КРК.
В прошлом году стало известно, что на местные выборы в Санкт-Петербурге от партии «Единая Россия» Стуленков пытался выставить представителей Штаба Навального. Было решено отменить эти и подобные выдвижения в Центральном районе и сосредоточиться на агитации и пропаганде выдвинутых кандидатов в депутаты от партии в МО Лиговка-Ямская. При этом Стуленков отказался выполнить партийное поручение и провести избирательную кампанию в Центральном районе в поддержку выдвинутых партией кандидатов. Он мотивировал это наличием у него высокооплачиваемой работы в Московском районе.
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