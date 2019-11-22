Суд отказался принять иск ФБК к Владимиру Путину

Тверской районный суд Москвы отказался принять иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией к Владимиру Путину. Об этом, ссылаясь на пресс-службу суда, сообщает «Интерфакс».

Там отметили, что приятие заявления «нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации». В суде уточнили, что требования не могут быть предъявлены к президенту России в рамках административного судопроизводства.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к Владимиру Путину, который еще не рассмотрен в суде, преждевременно.

Как напоминает НСН, Алексей Навальный 21 ноября сообщил, что ФБК подал в Тверской суд иск к Владимиру Путину. Фонд и 14 его представителей попросили суд признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан в связи с действиями по уголовному делу об отмывании через ФБК. Они также просят обязать главу государства обеспечить соблюдение их прав.

Между тем, RT подчёркивает, что 9 октября Минюст внес ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, у него есть все доказательства зарубежного финансирования организации.

