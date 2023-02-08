Писториус: Первый батальон Leopard 2 придет на Украину в течение трех месяцев

Первый батальон танков Leopard 2 будет поставлен Киеву в течение следующих трех-четырех месяцев. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, речь которого транслировалась по немецкому телевидению.

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Он отметил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на закрытый материал немецкой Sueddeutsche Zeitung сообщило, что правительство Германии намерено направить Украине 88 танков Leopard 1, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанки
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