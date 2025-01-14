Комплекс ПВО Patriot развернут у границы с Украиной

Комплекс ПВО Patriot производства США будет развернут в городе Жешув (Польша), находящемся в 100 километрах от КПП «Краковец» на польско-украинской границе. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, сообщило издание «РБК-Украина».

Норвегия приобретет комплекс Patriot для Украины

По словам немецкого министра, он лично прибудет в Жешув в январе, чтобы проконтролировать начало работы систем Patriot.

Ранее российские войска поразили четыре пусковые установки Patriot. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПВОУкраинаПольшаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры