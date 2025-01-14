Комплекс ПВО Patriot развернут у границы с Украиной
14 января 202517:42
Комплекс ПВО Patriot производства США будет развернут в городе Жешув (Польша), находящемся в 100 километрах от КПП «Краковец» на польско-украинской границе. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, сообщило издание «РБК-Украина».
По словам немецкого министра, он лично прибудет в Жешув в январе, чтобы проконтролировать начало работы систем Patriot.
Ранее российские войска поразили четыре пусковые установки Patriot. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru