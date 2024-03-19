«Курс на репрессии»: Санду сравнили с Пиночетом после угроз главе Гагаузии

По словам собеседника НСН, произвол, который регулярно демонстрируют власти Молдавии, угрожает не только главе Гагаузии, но и всем гражданам страны.

«Дело не только в Гуцул и жителях Гагаузии. Все, что делает власть для страны и народа - просто втаптывают демократические принципы в грязь. С уверенностью можно утверждать, что и Майя Санду, правящий режим в целом и правящая пропрезидентская партия «Действие и солидарность» являются антидемократическими, тоталитарными, антиевропейскими. Ничего общего с европейскими принципами о свободе и демократии у нынешнего режима нет, не было и не может быть. Те обещания, которые они давали молдавскому избирателю о том, что все граждане вне зависимости от политический предпочтений, вероисповедания, языка общения, взглядов, национальности смогут жить свободно в свободном и справедливом обществе – канули в Лету. Это Аугусто Пиночет (чилийский диктатор — прим. НСН) в юбке», - заключил он.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что по итогам ее переговоров в Москве и Сочи уже созданы рабочие группы, которые обсуждают расширение сотрудничества автономии с регионами России, передает «Радиоточка НСН».

