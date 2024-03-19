«Курс на репрессии»: Санду сравнили с Пиночетом после угроз главе Гагаузии
Реакция Кишинева на встречу главы Гагаузии с президентом России Владимиром Путиным непредсказуема, поскольку Майя Санду в своих действиях игнорирует принципы демократии, сказал НСН Игорь Тулянцев.
Правительство Молдавии давно пренебрегает законом и принципами демократии, потому сложно спрогнозировать, какие последствия ждут главу Гагаузии Евгению Гуцул после встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Шестого марта делегация Гагаузии посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где Гуцул поговорила с Путиным. После визита в Россию Генпрокуратура Молдавии сообщила об уголовном деле против главы Гагаузии, поскольку нашла доказательства ее причастности «к преступным действиям». Гуцул в свою очередь заявила, что Кишинев ищет способы «наказать» ее за встречу с Путиным. По мнению Тулянцева, власти Молдавии регулярно пренебрегают законом и готовы далеко зайти в своих действиях.
«Башкан (глава — прим. НСН) Гагаузии по Конституции Молдавии должна быть членом правительства. Майя Санду на последней пресс-конференции заявила о том, что независимо от любых обстоятельств башкана Гагаузии в правительстве не будет. Власть плюет на закон, на Конституцию, ей абсолютно все равно, что записано в главном законе страны. Поэтому рассуждать о возможных последствиях в этом случае сложно, как и представить, на что может пойти власть в своих репрессиях», - сказал он.
По словам собеседника НСН, произвол, который регулярно демонстрируют власти Молдавии, угрожает не только главе Гагаузии, но и всем гражданам страны.
«Дело не только в Гуцул и жителях Гагаузии. Все, что делает власть для страны и народа - просто втаптывают демократические принципы в грязь. С уверенностью можно утверждать, что и Майя Санду, правящий режим в целом и правящая пропрезидентская партия «Действие и солидарность» являются антидемократическими, тоталитарными, антиевропейскими. Ничего общего с европейскими принципами о свободе и демократии у нынешнего режима нет, не было и не может быть. Те обещания, которые они давали молдавскому избирателю о том, что все граждане вне зависимости от политический предпочтений, вероисповедания, языка общения, взглядов, национальности смогут жить свободно в свободном и справедливом обществе – канули в Лету. Это Аугусто Пиночет (чилийский диктатор — прим. НСН) в юбке», - заключил он.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что по итогам ее переговоров в Москве и Сочи уже созданы рабочие группы, которые обсуждают расширение сотрудничества автономии с регионами России, передает «Радиоточка НСН».
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