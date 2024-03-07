Санду обвинила Россию в попытке совершить госпереворот в Молдавии

По словам Санду, РФ якобы пытается контролировать Молдавию и поддерживает протесты. Она обвинила Москву в «энергетическом шантаже» и кампании по дезинформации.

Санду выразила благодарность Макрону за оказание военной и финансовой помощи. В среду, 7 марта, Париж и Кишинев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает «РЕН ТВ».

В Молдавии на протяжении двух лет проходят акции протеста с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Митингующие обвиняют правительство в падении уровня жизни и неспособности справиться с экономическим кризисом, сообщает «Радиоточка НСН».

