Санду обвинила Россию в попытке совершить госпереворот в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы планировала совершить в республике государственный переворот. Об этом сказано в заявлении по итогам ее встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Санду, РФ якобы пытается контролировать Молдавию и поддерживает протесты. Она обвинила Москву в «энергетическом шантаже» и кампании по дезинформации.
Санду выразила благодарность Макрону за оказание военной и финансовой помощи. В среду, 7 марта, Париж и Кишинев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает «РЕН ТВ».
В Молдавии на протяжении двух лет проходят акции протеста с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Митингующие обвиняют правительство в падении уровня жизни и неспособности справиться с экономическим кризисом, сообщает «Радиоточка НСН».
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