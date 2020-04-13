«Пик не пройден»: Путин одобрил принятые в Москве меры
Принятые властями Москвы меры по борьбе с распространением коронавируса в сложившейся ситуации оправданы, заявил президент России Владимир Путин. Пока ещё «очень много проблем», и пик коронавируса не пройден даже в столице, подчеркнул глава государства.
Из 18,3 тысячи случаев заражения коронавирусом в России 11,5 тысячи зафиксировано в Москве. На этой неделе столичная мэрия ужесточает правила самоизоляции: будут введены цифровые пропуска для поездок, максимально ограничена работа городских предприятий.
Путин также отметил важность того, чтобы все административные и технические вопросы работали эффективно, не создавая дополнительных проблем для граждан, передаёт «Интерфакс».
Что касается регионов, то их властям следует исключить недоработки в борьбе с эпидемией, потому что подобные недочёты будут рассматриваться как преступная халатность, добавил президент.
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