«Пик не пройден»: Путин одобрил принятые в Москве меры

Из 18,3 тысячи случаев заражения коронавирусом в России 11,5 тысячи зафиксировано в Москве. На этой неделе столичная мэрия ужесточает правила самоизоляции: будут введены цифровые пропуска для поездок, максимально ограничена работа городских предприятий.

Путин также отметил важность того, чтобы все административные и технические вопросы работали эффективно, не создавая дополнительных проблем для граждан, передаёт «Интерфакс».

Что касается регионов, то их властям следует исключить недоработки в борьбе с эпидемией, потому что подобные недочёты будут рассматриваться как преступная халатность, добавил президент.

