Пхеньян заявил, что РФ и КНДР укрепляют взаимную поддержку в борьбе с внешними угрозами

Отмечается, что КНДР желает России успехов в защите безопасности и интересов, а также в достижении цели по построению сильной страны при «борьбе с гегемонией».

Ранее журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver заявил, что Китай, Россия и Северная Корея своими действиями вынуждают армию США пересмотреть свои оперативные планы, сообщает «Радиоточка НСН».

