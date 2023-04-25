Пхеньян заявил, что РФ и КНДР укрепляют взаимную поддержку в борьбе с внешними угрозами
Россия и Северная Корея укрепляют взаимную поддержку в борьбе с внешними военными угрозами, а также в обеспечении безопасности и мира. Об этом сообщается в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, которое опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что КНДР желает России успехов в защите безопасности и интересов, а также в достижении цели по построению сильной страны при «борьбе с гегемонией».
Ранее журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver заявил, что Китай, Россия и Северная Корея своими действиями вынуждают армию США пересмотреть свои оперативные планы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru