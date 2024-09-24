Пезешкиан: Иран никогда не одобрял боевые действия России в Украине

Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан

СМИ: Шойгу передал послание от Путина президенту Ирана Пезешкиану

На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке он указал, что следует уважать границы каждой страны.

«Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры по конфликту на Украине», — добавил президент Ирана.

Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран не передавал Москве оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры