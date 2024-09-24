Пезешкиан: Иран никогда не одобрял боевые действия России в Украине
24 сентября 202413:17
Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан
На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке он указал, что следует уважать границы каждой страны.
«Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры по конфликту на Украине», — добавил президент Ирана.
Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран не передавал Москве оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru