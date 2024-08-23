Алаудинов заявил об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении

Российские войска уничтожили более половины ресурсов ВСУ на курском направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апты Алаудинов.

«Больше половины того, что ВСУ собрали, они уже потеряли», — цитирует Алаудинова издание «Свободная пресса».

Алаудинов заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление на Курскую область попыткой создать «буферную зону» на территории России.

В ответ президент России Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ как «масштабную провокацию» и пообещал жесткий ответ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 августа сообщил, что Путин уже принял решение о наказании для причастных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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