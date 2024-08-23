Алаудинов заявил об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении
Российские войска уничтожили более половины ресурсов ВСУ на курском направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апты Алаудинов.
«Больше половины того, что ВСУ собрали, они уже потеряли», — цитирует Алаудинова издание «Свободная пресса».
С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление на Курскую область попыткой создать «буферную зону» на территории России.
В ответ президент России Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ как «масштабную провокацию» и пообещал жесткий ответ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 августа сообщил, что Путин уже принял решение о наказании для причастных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru