Алаудинов заявил об уничтожении более половины ресурсов ВСУ на курском направлении

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал наступление на Курскую область попыткой создать «буферную зону» на территории России.

В ответ президент России Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ как «масштабную провокацию» и пообещал жесткий ответ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 августа сообщил, что Путин уже принял решение о наказании для причастных, передает «Радиоточка НСН».

