Петр Первый и Крым. Почему Швеция считает Россию «историческим врагом»

Шведское издание Dagens Nyheter в одной из своих публикаций призвало страны Евросоюза держаться вместе и противостоять такому «историческому врагу», как Россия. Автор статьи заявил, что «победа Владимира Путина в Сирии» сделала страну сильнее. Он также пишет, что, несмотря на неодобрение Европой вывода американских войск из Сирии, план «Б» НАТО не подготовила.

По мнению автора, все больше стран желает наладить экономическое сотрудничество с Россией, в частности, речь идет о Франции, Греции, Германии и Венгрии. При этом в ближайшем будущем ожидать отмены санкций в отношении Москвы не стоит, говорится в материале. В заключении автор статьи призвал страны ЕС быстрее вооружаться в рамках НАТО из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на российскую сторону.

Руководитель Центра Северных стран института Европы РАН Наталья Плевако в беседе с НСН не удивилась подобным заявлениям шведского издания. Она напомнила, что такое отношение к России со стороны Швеции вырабатывалось на протяжении столетий.

«Это и историческая и современная травма. Так что тут, в принципе, ничего нового нет, потому что страх перед Россией остался с давних времен. Я думаю, что такой образ сформировался со времен Петра I, когда потерпели поражение под Полтавой, и потом дальше пошло. Так что это вполне явление такое давнее. Я думаю, это традиционно было всегда: и в советские времена, и сейчас. Поэтому ждать отказа от этого в общем-то, наверное, опрометчиво. После 2014 года особенно критика началась. До этого она была меньше. Поэтому это зависит еще от общих политических вопросов», - заключила собеседница НСН.

Ранее стало известно, что командование Военно-морских сил (ВМС) Швеции перебазировалось в подземный бункер времен холодной войны на острове Мускё к югу от Стокгольма. Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, чтобы защитить командование от мощного оружия, которое может быть применено против Швеции. Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН выразил мнение, что таким образом Швеция пытается нагнетать обстановку в регионе. Он также добавил, что такие действия выгодны НАТО, которая постоянно нагнетает обстановку в Северной Европе.

