Штаб ВМС Швеции обвили в трусости из-за побега в подземный бункер

Командование Военно-морских сил (ВМС) Швеции перебазировалось в подземный бункер времен холодной войны на острове Мускё к югу от Стокгольма. Как сообщает британская газета The Guardian, такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, которая якобы может использовать мощное оружие.

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН выразил мнение, что на Балтике идет нагнетание обстановки.

«Норвежцы недавно назвали «спецназом» наших исследователей, которые изучают их побережье. Шведы в этом плане самые трусливые, они постоянно выдают какие-то фейки. Это выгодно НАТО, которая постоянно нагнетает обстановку в Северной Европе», - пояснил он.

Отметим, что база Мускё - подземная военно-морская база, введенная в эксплуатацию в 1969 году. Это один из крупнейших подземных комплексов в мире, способный, как считается, выдержать ядерный взрыв.