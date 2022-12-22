Песков: ЗРК Patriot станут целью России при их поставке Киеву со стороны США
Американские комплексы противовоздушной обороны Patriot являются законной целью для российских военных, если задействованы силами Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков напомнил, что демилитаризация является одной из целей специальной военной операции.
Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot.
При этом президент США Джо Байден заявил, что это не влечет за собой эскалации напряженности, а мера носит оборонительный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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