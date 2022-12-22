Песков: ЗРК Patriot станут целью России при их поставке Киеву со стороны США

Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot.

При этом президент США Джо Байден заявил, что это не влечет за собой эскалации напряженности, а мера носит оборонительный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

