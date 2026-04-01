Песков: Зеленскому надо «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ из Донбасса
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «уже сегодня» принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя слова Зеленского о том, что Москва дала Киеву два месяца на вывод войск, он указал, что вопрос не в сроках. По его словам, это решение позволит спасти много жизней, а также остановить горячую фазу конфликта.
«И по идее Зеленский должен был ещё вчера принять такое решение... взять на себя ответственность и принять такое нелегкое решение», — почдеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что пауза, возникшая в переговорах по украинскому урегулированию, не связана с условием по выводу ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
