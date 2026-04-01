Песков: Зеленскому надо «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ из Донбасса

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «уже сегодня» принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зеленский: Украина готова к прекращению огня на линии соприкосновения

Комментируя слова Зеленского о том, что Москва дала Киеву два месяца на вывод войск, он указал, что вопрос не в сроках. По его словам, это решение позволит спасти много жизней, а также остановить горячую фазу конфликта.

«И по идее Зеленский должен был ещё вчера принять такое решение... взять на себя ответственность и принять такое нелегкое решение», — почдеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что пауза, возникшая в переговорах по украинскому урегулированию, не связана с условием по выводу ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРоссияУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры